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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:49

В Красноярске установили рекорд России по самой массовой игре в снежки

558 человек одновременно участвовали в снежной битве
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал Дениса Петровского

Фото: тг-канал Дениса Петровского

В Красноярске установили рекорд России по самой массовой игре в снежки. Как рассказал глава министерства спорта Красноярского края Денис Петровский, одновременно в снежной битве участвовало 558 человек.

Этого количества людей с лихвой хватило, чтобы побить предыдущий рекорд. Он был установлен в 2014 году в Великом Устюге. Тогда в битве снежками участвовало 412 человек.

Рекорд был поставлен 26 февраля в рамках Зимнего всероссийского фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России.