Фото: тг-канал Дениса Петровского

В Красноярске установили рекорд России по самой массовой игре в снежки. Как рассказал глава министерства спорта Красноярского края Денис Петровский, одновременно в снежной битве участвовало 558 человек.

Этого количества людей с лихвой хватило, чтобы побить предыдущий рекорд. Он был установлен в 2014 году в Великом Устюге. Тогда в битве снежками участвовало 412 человек.

Рекорд был поставлен 26 февраля в рамках Зимнего всероссийского фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России.