Тувинские спасатели напомнили о зимней рыбалке Фото: Мария ЛЕНЦ

Зимняя рыбалка привлекает со страшной силой. Бороться бесполезно, но можно ведь рассказать, как сделать народное занятие безопасным. Для этого есть несколько правил, о которых напомнили специалисты ГУ МЧС России по Республике Тыва. Во-первых, безопасный лед – прозрачный, с зеленоватым или голубоватым оттенком и толщиной не менее 7-10 см для одного человека. Во-вторых, при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м.

В третьих, при выходе на лед нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, уточнить прогноз погоды. Необходимо иметь при себе заряженный мобильный телефон. То есть понятно почему: чтобы была возможность попросить помощи или это сделают родственники, если рыбак вовремя не вернулся домой.

Необходимо осторожно спускаться с берега: лед может неплотно соединяться с сушей. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. И не делайте вокруг себя множество лукок. А в целом: для зимней рыбалки подойдет хорошая погода, а с наступлением темноты лучше сматывать удочки и переночевать на берегу.