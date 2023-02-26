В Красноярске в районе Черной сопки заблудились два человека. Фото: КГКУ "Спасатель"

В окрестностях Красноярска в районе Черной сопки заблудились два человека: 34-летняя женщина и 38-летний мужчина. Об этом сообщает служба спасения Красноярского края. По какой причине они там оказались, не уточняется. Наверняка туристы, ведь сама сопка и ее окрестности – красивейшее место, довольно популярное у горожан место прогулок. Но вот так получилось, что пара заблудилась. Они позвонили на телефон экстренной службы и попросили помощи – найти дорогу до поселка Кузнецово. На их поиски выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Граждане найдены и доставлены в населенный пункт.

Добавим, что в выходные традиционно тысячи горожан и гостей города выезжают в живописные окрестности пройтись по лесным тропинкам – в национальный парк «Красноярские столбы», на Торгашинский хребет, Черную сопку. Случается, что теряют ориентиры – на такой случай есть единый телефон экстренной службы 112.