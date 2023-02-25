В Красноярске нашли мешок с гильзами

В Красноярске нашли мешок с патронами. Фото: МВД по Красноярскому краю

25 февраля в Красноярске обнаружили схрон старых гильз. Об этом сообщает МВД по краю.

Местный житель нашел на улице Ломоносова, как он подумал, старые патроны. В небольшом мешке действительно находилось несколько ржавых деталей от боеприпасов. Полицейские их изъяли.

В МВД передают, что найденные патроны – это на самом деле ржавые гильзы. Никакой опасности они не представляют. Однако сейчас полицейские выясняют, откуда взялся этот мешочек с гильзами.