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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 8:33

В Красноярске нашли мешок с гильзами

В деле разбираются полицейские
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске нашли мешок с патронами. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске нашли мешок с патронами. Фото: МВД по Красноярскому краю

25 февраля в Красноярске обнаружили схрон старых гильз. Об этом сообщает МВД по краю.

Местный житель нашел на улице Ломоносова, как он подумал, старые патроны. В небольшом мешке действительно находилось несколько ржавых деталей от боеприпасов. Полицейские их изъяли.

В МВД передают, что найденные патроны – это на самом деле ржавые гильзы. Никакой опасности они не представляют. Однако сейчас полицейские выясняют, откуда взялся этот мешочек с гильзами.