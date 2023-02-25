В Красноярске рядом с ТРЦ «Планета» собираются построить школу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске запланировано строительство новой школы – возле ТРЦ «Планета» в Советском районе. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Из данных тендера известно, что заказчиком является управление архитектуры. Именно объявило тендер на межевание и планировку земли на Взлетке.

Планируется строительство школы на 1280 учеников. Она будет располагаться рядом с ТРЦ «Планета». Территория, на которой предполагается строительство, ограничено улицами Авиаторов, Алексеева, Молокова и 78-й Добровольческой бригады.

Проект строительства школы необходимо представить до 24 ноября 2023 года. Начальная стоимость контракта – 3,5 миллиона рублей. Принять участие в торгах можно до 28 февраля.