В Красноярском крае «Лэнд Крузер» столкнулся с тепловозом

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае произошло столкновение «Лэнд Крузера» с прицепом и локомотива тепловоза. О происшествии сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура – по данным ведомства, ЧП зафиксировано в районе поселка Краснокаменск Курагинского района.

Подробностей о происшествии пока известно мало – в ведомстве устанавливают обстоятельства происшествия. Известно, что авария произошла около 10 утра и не повлияла на движение поездов.

Про пострадавших пока также не сообщается. По данным прокуратуры, непосредственно под локомотив угодил прицеп внедорожника – судя по фотографии, от него мало что осталось. В каком состоянии находится сам «Крузер», не уточняется.