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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:39

Красноярский Биг-Бен в честь Дня защитника отечества сыграл «Марш Славянки»

Мелодию можно скачать на сайте администрации
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В День защитника отечества жители и гости Красноярска могут услышать вместо привычного боя главных городских часов торжественную мелодию. «Марш Славянки» в оригинальной аранжировке выполнил преподаватель детской музыкальной школы № 4 Александр Поляков, сообщает администрация города.

Традиция играть узнаваемые мелодии по праздникам появилась по инициативе Сергея Еремина в 2020 году.

Для каждой даты подобрали те композиции, которые ассоциируются именно с ними. Например, в День учителя звучит «Прощальный вальс», на Новый год – «5 минут» и «В лесу родилась елочка».

Мелодию можно скачать на сайте администрации и использовать как рингтон в телефоне.