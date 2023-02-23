Председатель Заксобрания Красноярского края поздравил жителей региона в 23 февраля

Фото: скриншот видео

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края, записал видеопоздравление жителям региона с Днем защитника Отечества.

- Сегодня 23 февраля – это праздник, который нам особо близок и понятен. Наши предки всегда защищали отчизну от врагов, эта нить между историческим прошлым никогда не прерывалась для патриотов, которые понимают, что такое любовь к своей стране, мужество и долг перед Родиной, - поздравил мужчин председатель.

В конце своего обращения Алексей Додатко пожелал нашим защитникам здоровья, силы духа и стойкости.