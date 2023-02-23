В преддверии 23 февраля жители красноярской Покровки поздравили дворников

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В микрорайоне Покровский в Красноярске жители сразу нескольких домов решили в преддверии 23 февраля поздравить дворников. Как отметили жильцы – за добросовестную и качественную работу. Видео появилось в социальных сетях.

- Не в каждом дворе есть хорошие работники. Наших мы хотим благодарить постоянно, - рассказала жительница одного из домов по адресам Чернышевского 75 и 75а.

Мужчинам вручили благодарственные письма и материальный бонус.

К неожиданному флешмобу решили присоединиться и жильцы на Подзолкова. В общем чате они скинулись и общую сумму разделили поровну на всех дворников. Денежные подарки вместе с шоколадками они вручили мужчинам. Те приятно удивились, но рассказали, что со словами благодарности к ним часто подходят.

- Когда реально устаешь, даже маленькое спасибо очень вдохновляет!

Жильцы же призвали и других горожан пусть не дарить подарки, так хотя бы не забывать благодарить дворников за качественно сделанную работу.