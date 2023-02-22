В Красноярске полицейские устроили погоню за похищенной «Газелью»

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В Красноярске полицейские объявили план «Перехват» автомобиля «Газель». Машину похитили днем в районе складов по Караульной, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Водитель «Газели» разгружал машину и оставил двери открытыми. Этим решил воспользоваться 34-летний мужчина. Он сел за руль и уехал.

Угнанный автомобиль полиция нашла при помощи системы «Безопасный город». Оказалось, что во время движения угонщик повредил «Тойоту» и скрылся с места аварии. Задержать мужчину удалось на перекрестке Тотмина - Юшкова.

Патрули заблокировали движение. На угонщика составили протоколы за то, что он оставил место ДТП и отказался проходить медосвидетельствование, а также уголовное дело – по факту угона.