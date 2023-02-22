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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:16

Красноярский фанпарк «Бобровый лог» поднял цены за парковку

Платить теперь придется на каждый час
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В работе парковки фанпарка «Бобровый лог» в Красноярске произошли изменения. С 22 февраля оставить машину бесплатно можно будет на 15 минут, сообщается в соцсетях парка.

Дальше стоимость часа составит 70 рублей в будний день и 100 рублей – в выходные и праздничные дни.

Бесплатно оставить машину можно и на перехватывающих парковках. Они находятся около церкви на улице Свердловской, возле моста через Базаиху, под мостом у Платинум Арены и около ТЦ «Авиатор».

Кроме этого, доехать до парка можно и на бесплатных шаттлах.