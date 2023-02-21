В Красноярске предпринимателя заставили выплатить зарплату уволенным сотрудникам

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В Красноярске прокуратура вступилась за сотрудников, уволенных работодателем без выплаты зарплаты. История началась еще в конце ноября, когда ООО «Магистраль 1» расторгло отношения с работниками и закрылось, не заплатив за ноябрь. Без денег остались 50 человек.

С учетом надбавки за вахтовый метод работы и компенсации за неиспользованные отпуска фирма осталась должна бывшим сотрудникам более 1,7 миллиона рублей. Работники не стали терпеть произвол и обратились в органы – делом, в итоге, занялась прокуратура.

В итоге директору предприятия пригрозили уголовной и административной ответственностью, на владельца юрлица уже завели административку. Прокуратура совместно с СК пригрозила директору фирмы возместить зарплаты из собственного кармана, за счет продажи авто, земельных участков и нежилого помещения. В итоге, деньги на выплаты у работодателя нашлись.