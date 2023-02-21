«Тайга, не пустыня!»: дети из Красноярского края призывают беречь лес

Рисунок Альяны Голубченко

В Красноярском крае продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе «Лес глазами детей». Напомним, это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиагруппы «Комсомольская правда». Его цель - сохранение лесных богатств региона и предупреждение возникновения лесных пожаров.

Задача участников конкурса – показать красоту леса и какую большую роль он играет и в жизни людей. Что нужно с уважением относиться к природе и труду тех людей, которые создают, растят, охраняют леса. Предупредить: малейшее нарушение правил пожарной безопасности в лесах может привести к непоправимым последствиям!

Так, 12-летняя Альяна Голубченко из Красноярска назвала свой рисунок «Дикий лесной зверь опасный для жизни!», имея ввиду огонь. Девочка нарисовала, как языки пламени угрожают всему живому – растениям и животным.

А Сергей Пачков из Ачинска словно напоминает: «Тайга, не пустыня! Берегите наш лес!». Мальчик изобразил, как горят деревья, над ними кружит самолет, на борту которого парашютисты-пожарные, которые готовы с минуты на минуту ринуться в бой с огненной стихией.

Рисунок Сергея Пачкова

Добавим, что сегодня именно в краевом Лесопожарном центре сосредоточены основные силы, задействованные в тушении лесных пожаров в Красноярском крае— это парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты наземной службы. Каждый год эти отважные люди с риском для жизни и здоровья отстаивают наши зеленые богатства у огня.

Юные участники конкурса – это помощники лесных пожарных, которые в своих работахобъясняют, что такое хорошо и что такое плохо.

Напоминаем, что прием заявок продлится до 6 марта 2023 года. С 7 по 15 марта 2023 года – голосование. Итоги – 17 марта. Победителями станут 9 участников в трех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера», «Выбор редакции «Комсомольская правда».

Торжественное награждение победителей состоится 21 марта в Музее леса Красноярского края.

Все подробности на странице конкурса здесь.

Партнеры проекта - Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» и Иланское лесничество.