В Красноярске за организацию преступной группировки и получение взяток экс-полицейскому дали 4 года колонии

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Бывшему полицейскому МО МВД «Уярский» вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным в 9 преступлениях, среди которых получение взяток и мошенничество, сообщает прокуратура Красноярского края.

С марта 2019 года оперативный дежурный создал преступную группировку. В нее вошли 14 его коллег из разных районов края. Мужчина договорился с тремя фирмами и четырьмя бизнесменами о том, что за определенную сумму их не будут привлекать к ответственности за нарушения при перевозке без специального разрешения больших грузов.

Для этого полицейский получал всю информацию о машине и передавал своим подельникам. Они обеспечивали транспорту свободный проезд. Схема успешно работала год. За это время группировка получила больше 100 взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Вину экс-полицейского признали в суде и назначили 4 года в колонии строгого режима и штраф в размере двух миллионов рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.