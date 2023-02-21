Старые тоннели красноярского метро не войдут в новый проект Фото: Мария ЛЕНЦ

Построенная в 90-е инфраструктура красноярского метро не войдет в новый проект. Этот вопрос обсудили 20 февраля на заседании краевого парламента.

Причиной, по которой старые тоннели не будут использовать - они располагаются глубоко под землей. Новый проект подразумевает наземную часть по типу метротрама, часть станций расположат на поверхности, поэтому от глубокого залегания тоннелей отказались. Также стало известно, что к 2026 году планируется закупить 40 новых трамвайных вагонов для метрополитена.

Завершить строительство первой линии планируется в 2026 году. Она будет иметь длину 10,8 километров и состоять из шести остановок – от улицы Высотная до Шахтеров. Средняя скорость движения метротрама составит около 40 км/ч.

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