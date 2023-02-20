В Красноярске студент СФУ выпал из окна общежития

Фото: "7 Канал"

В Красноярске нашли тело студента под окнами общежития СФУ. Судя по всему, он упал с большой высоты – его обнаружили возле высотки на Свободном, 76 – это общежитие №26. Трагедия произошла около 5 часов вечера.

Ряд СМИ сообщает, что погибший учился в Институте математики и фундаментальной информатики СФУ. Что именно произошло, сейчас устанавливают следователи – пока неясно даже, была ли его гибель случайной, но студент оставил предсмертное сообщение у себя на странице в соцсетях.

Отметим, что сегодня днем стало известно о еще одном схожем случае: девушка упала с крыши на 78 Добровольческой бригады. Официальной информации пока нет, однако смерть, вероятно, не носила криминального характера.