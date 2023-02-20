В Красноярске коронавирусом заболели еще 120 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 20 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 120 человека (сутки назад 127). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 430 343 человека. При этом за минувшие сутки вылечились лишь 26 пациентов ( в то время как день назад был 141 человек), а за все время – 417 703 красноярца. То есть, число выздоровевших резко снизилось.

За сутки госпитализировано 22 человека, что на 10 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали лишь 10 пациентов. Также на сутки от COVID-19 скончался от вируса 3 человека. Показатель сохраняется уже 4 дня к ряду. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 268 человек.