В Красноярске девушка упала с крыши многоэтажки и погибла. Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске девушка упала с крыши многоэтажного дома и погибла. Информация появилась в паблике «ЧП-Красноярск». Фотографию лежащего тела на пешеходной дорожке по этическим причинам пришлось размыть – что называется, не для слабонервных. Известно, что все произошло 19 февраля на улице 78 Добровольческой бригады, 19.

Официальных комментариев пока никто из правоохранительных органов не дает. По факту идет проверка. Вопросов много: действительно ли девушка упала с крыши, а не из окна квартиры? Если так, то каким образом она там оказалась? Вся информация пока основывается на показаниях очевидцев. По результатам проверки будет принято решение заводить или нет уголовное дело.

-- Это же вчера девчонка с нашей крыши прыгнула, соседи говорят, что слышали истерику какую то накануне. Непонятно, как она забралась на крышу, председатель говорит, что крыша всегда закрыта, - рассказала "КП - Красноярск" одна из живущих в доме соседей девушки.