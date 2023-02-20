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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:04

Культурной столицей Красноярского края в 2023 году стал Енисейск

Открытие «культурного года» отметили праздничным концертом
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Руслан Максимов

Фото: Руслан Максимов

В 2023 году Енисейск получил статус культурной столицы Красноярского края. Торжественная церемония открытия «культурного года» прошла сразу на 14 площадках, рассказали в правительстве региона.

Для жителей и гостей города провели праздничную программу. В нее вошли театрализованные экскурсии по историко-архитектурному музею, историческая реконструкция жизни города 19 века, модный этно-показ костюмов и многое другое.

Подобный статус «культурной столицы» означает, что весь год в Енисейск будут приезжать различные коллективы, проводиться мероприятия и проходить события не только российского, но и международного масштаба.