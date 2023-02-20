Культурной столицей Красноярского края в 2023 году стал Енисейск

Фото: Руслан Максимов

В 2023 году Енисейск получил статус культурной столицы Красноярского края. Торжественная церемония открытия «культурного года» прошла сразу на 14 площадках, рассказали в правительстве региона.

Для жителей и гостей города провели праздничную программу. В нее вошли театрализованные экскурсии по историко-архитектурному музею, историческая реконструкция жизни города 19 века, модный этно-показ костюмов и многое другое.

Подобный статус «культурной столицы» означает, что весь год в Енисейск будут приезжать различные коллективы, проводиться мероприятия и проходить события не только российского, но и международного масштаба.