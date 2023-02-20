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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:20

В Красноярском крае в январе сдали 215 тысяч квадратных метров жилья

Планы на год – почти полтора миллиона квадратов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае в январе сдали 215 тысяч квадратных метров жилья

В Красноярском крае в январе сдали 215 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала текущего года ввели в эксплуатацию 215 тысяч квадратных метров жилья, сообщает региональное министерство строительства. Из них на индивидуальное жилое строительство пришлось 79 тысяч квадратных метров, на многоквартирные дома – 136 тысяч. Львиная доля приходится на краевой центр, но немало сегодня строится домов и в сельской местности.

Планы на 2023 год грандиозные, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предполагается ввести в эксплуатацию не менее 1,43 миллиона квадратов. В минстрое подчеркивают, что объемы возводимого жилья расту с каждым годом. Например, в 2022 году было построено 1,40 миллионов квадратных метров, этот показатель на 3,8 % больше, чем в 2021 году.