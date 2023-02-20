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НовостиОбщество20 февраля 2023 5:17

Под Красноярском ограничили движение на федеральной трассе Р255 «Сибирь»

Большой снег создал аварийную ситуацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском ограничили движение на федеральной трассе Р255 «Сибирь». Фото ГИБДД

Под Красноярском ограничили движение на федеральной трассе Р255 «Сибирь». Фото ГИБДД

Под Красноярском ограничено движение на федеральной трассе Р255 «Сибирь», на участке с 842 по 872 километр (от развязки «Малый обход Красноярска» до деревни Кускун). Информацию озвучивает краевая Госавтоинспекция. Причины связаны с неблагоприятными погодными и дорожными условиями.

Движение ограничено для всех видов транспорта, от легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Начало ограничений – с 10:35 понедельника 20 февраля. До какого часа оно продлится, пока неизвестно.

Добавим, что минувшей ночью в южных и центральных районах края прошел обильный снегопад, вместе с тем температура воздуха колеблется возле нулевой отметки, а это вкупе с осадками дает гололедицу на дорогах. С утра уже зафиксировано несколько аварий.