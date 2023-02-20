Под Красноярском ограничили движение на федеральной трассе Р255 «Сибирь». Фото ГИБДД

Под Красноярском ограничено движение на федеральной трассе Р255 «Сибирь», на участке с 842 по 872 километр (от развязки «Малый обход Красноярска» до деревни Кускун). Информацию озвучивает краевая Госавтоинспекция. Причины связаны с неблагоприятными погодными и дорожными условиями.

Движение ограничено для всех видов транспорта, от легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Начало ограничений – с 10:35 понедельника 20 февраля. До какого часа оно продлится, пока неизвестно.

Добавим, что минувшей ночью в южных и центральных районах края прошел обильный снегопад, вместе с тем температура воздуха колеблется возле нулевой отметки, а это вкупе с осадками дает гололедицу на дорогах. С утра уже зафиксировано несколько аварий.