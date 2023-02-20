В Лесосибирске мужчина с ножом ограбил на остановке женщину

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске полицейские спустя несколько минут после нападения задержали мужчину, который ограбил на остановке женщину. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Горожанка обратилась в полицию вечером и рассказала, что на нее напали. Мужчина, угрожая ножом, похитил ее сумку со всеми банковскими картами и двумя тысячами рублей наличными.

Наряд тут же выехал на место и уже через несколько минут нашел преступника в лесном массиве неподалеку от места ограбления. Оказалось, что мужчина 1977 года рождения раньше не раз представал перед судом.

Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.