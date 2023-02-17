В Красноярском крае планируют создать базу обслуживания отечественных самолетов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае может появиться база для обслуживания новых отечественных самолетов. Об этом губернатор Александр Усс заявил в интервью телеканалу «Енисей».

Глава региона рассказал, что авиапарк региона постепенно обновляется. Сейчас на замену Ан-24 и Ан-2 подходят два воздушных судна отечественного производства ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-901 «Байкал». Сейчас край ведет переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы на базе аэропорта Красноярск создать центр техобслуживания.

Создание центра обусловлено приобретением 10 «Байкалов» и 20 «Ладог». Сначала самолеты будут протестированы на базе аэропорта «Черемшанка», после чего их передадут компании «КрасАвиа».