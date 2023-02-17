В Красноярске 17-19 февраля проведут экскурсии в «Серебряном логу»

Фото: ЧЕРНЫХ Александр/krskstate.ru

Жителей Красноярска 17, 18 и 19 февраля приглашают на экскурсию от нового визит-центра в Серебряном логу. Об этом сообщает агентство по туризму Красноярского края.

Чтобы пойти на экскурсию необходимо предварительно записать в группе «Серебряного лога» во Вконтакте, либо в самом визит-центре. Время экскурсий 12:00, 14:00 и 16:00.

На экскурсиях туристам расскажут о традициях и быте коренных народов Енисейской Сибири, а также покажут их традиционные жилища. Кроме того, можно с проводниками можно отправиться на прогулку по окрестным скрытым тропам.