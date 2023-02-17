В Красноярске росгвардейцы задержали серийного сырокрада Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который постоянно крал сыр из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось в торговой точке на улице Республики. 20-летний парень в открытую положил в рюкзак 18 упаковок с сыром на 3 тысячи рублей. Продавцы нажали на тревожную кнопку, когда тот пытался уйти, и юношу задержали.

Оказалось, что молодой человек регулярно крал сыр в этом магазине, и оставался незамеченным. В итоге росгвардейцы передали воришку в руки полиции.