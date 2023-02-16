В Красноярске в эко-парк «Гремячая грива» появится третий вход. Фото: ЧЕРНЫХ Александр/krskstate.ru

В Красноярске появится еще один вход в «Гремячую гриву» - со стороны Серебрянниковского пруда. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Работы по обустройству нового входа находятся на финальной стадии. С идеей благоустройства территории вокруг пруда и организации входа в парк выступил глава Красноярского края Александр Усс.

16 февраля губернатор положительно оценил работу. Он выразил уверенность, что эта локация станет популярным местом среди красноярцев.

Обустройство территории здесь началось в июне 2022 года. Здесь оформили здесь зоны отдыха, освещение и озеленение, очистили дно пруда и укрепили его береговую линию. Визит-центр назвали «Серебряный лог», в нем появится кафе, туалет, комната матери и ребенка, раздевалки и камеры хранения. Также тут оборудовали парковку на 30 мест.