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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:10

На СВО погиб мобилизованный педагог из Красноярского края

Тимуру Силантьеву было 22 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото:соцсети

Фото:соцсети

На СВО погиб 22-летний мобилизованный педагог из Красноярского края Тимур Силантьев. Об этом сообщила газета «Новая Жизнь». До отправки на специальную военную операцию Силантьев работал в молодежном центре.

Тимур Силантьев родился 23 октября 2000 года в Казачинском районе. Рос активным и спортивным ребенком. Закончил школу, поступил в педагогический, а затем его призвали в армию. Отслужил в ракетных войсках, восстановился в университете и начал работать в молодежном центре, где проводил мероприятия.

Силантьев погиб 9 декабря 2022 года.