В Красноярске начали разбирать световые деревья

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали демонтаж световых деревьев. Достопримечательность, ставшая популярной среди пользователей Инстаграма, отправят на ремонт и хранение до осени. В следующий раз их подключат уже тогда, когда в городе вновь начнет рано темнеть из-за времени года.

– Сегодня деревья начнут разбирать на ул. Дзержинского. Всего в городе к новогодним праздникам устанавливали 35 таких световых фигур. Они радовали нас на Ярыгинской и Центральной набережных, в Историческом квартале на ул. Горького, на бульваре Маяковского в районе ТЮЗа и на променаде вдоль Красраба, – уточнили в мэрии.

Власти также сообщили, что все деревья будут демонтированы до 28 февраля. После этого их при необходимости отремонтируют и увезут на хранение.