Экс-глава сельсовета в Красноярском крае заплатит штраф в 60 тысяч рублей за пожар, который уничтожил два дома

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В Уярском районе Красноярского края суд вынес приговор в отношении экс-главы Балайского сельсовета. Женщину обязали выплатить 60 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

Виновной женщину признали в уничтожении чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем. В апреле 2022 года на тот момент глава сельсовета решила провести пожарно-тактические учения. Информацией от диспетчера ЕДДС о том, что усиливается ветер, она пренебрегла. Не было на учениях и пожарного автомобиля.

Из-за нарушений возник пожар, который уничтожил два жилых дома и постройки во дворах в поселке Балай. Общий ущерб оценили в 5,1 миллиона рублей.

Ответственность женщина постаралась переложить на других и вину не признала.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.