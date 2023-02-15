В Минусинске при пожаре погиб мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

14 февраля в Минусинске в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило утром, загорелся деревянный дом на улице Набережная. На место возгорания выехали 14 человек и 4 единицы техники.

Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Потушить огонь удалось через полтора часа. Сгорели также вещи, мебель и пол. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров.

Причиной пожара стало нарушение правил пользования печью. Обстоятельства выясняются.