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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 4:45

В Минусинске при пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла из-за неправильного использования печи
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Минусинске при пожаре погиб мужчина

В Минусинске при пожаре погиб мужчина

Фото: Мария ЛЕНЦ

14 февраля в Минусинске в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило утром, загорелся деревянный дом на улице Набережная. На место возгорания выехали 14 человек и 4 единицы техники.

Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Потушить огонь удалось через полтора часа. Сгорели также вещи, мебель и пол. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров.

Причиной пожара стало нарушение правил пользования печью. Обстоятельства выясняются.