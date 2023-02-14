В Красноярском крае выбрали пять лучших маршрутов выходного дня

Фото: пресс-служба агентства по туризму Красноярского края

В Красноярском крае подвели итоги конкурса «Идеи и маршруты зимних путешествий». Об этом сообщает правительство региона.

В итоге лучшими признали пять маршрутов: это зимняя рыбалка на реке Сыр в Балахтинском районе, маршрут до Аргазинского перевала в Партизанском районе, маленькие путешествия вокруг большого города – деревня Большой Кемчуг в Козульском районе, а также путь к Царским воротам через Дивногорск и маршрут до скалы Такмак.

Авторы подробно рассказали, как добраться до места, дали полезные советы путешественникам и приложили собственные фотографии этих маршрутов.

Победителям вручат памятные подарки, а их маршрутами могут воспользоваться все желающие.