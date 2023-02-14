В Красноярском крае виновника смертельного ДТП осудили на 5,5 лет. Фото: МВД по краю

В городе Бородино осудили 26-летнего молодого человека, который насмерть сбил 66-летнего мужчину. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В марте прошлого года водитель сбил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу на «зеленый». В итоге мужчина скончался в больнице через два дня после аварии. Кроме того, оказалось, что виновник аварии был пьян, в его кров нашли 0,62 промилле алкоголя.

В итоге Бородинский горсуд признал молодого человека виновным в смертельном ДТП. Ему назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с правом водитель автомобиль на 2 года.