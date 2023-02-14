В Красноярском крае полицейские пресекли контрабанду 370 тысяч литров контрафактного алкоголя. Фото: сибфоут.мвд.рф

В Красноярском крае пресекли реализацию 370 тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщат УТ МВД по СФО.

Транспортные полицейские задержали теплоход. На борту они нашли более 3100 бутылок алкоголя, а в Красноярске – цех по производству продукции. На складах было обнаружено еще 26 тысяч бутылок с товарными знаками известных брендов.

В общей сложности полицейские изъяли более 370 тысяч литров контрафакта на сумму свыше 7,2 миллионов рублей. Вся продукция должна была пройти на продажу в северные районы Красноярского края.

В итоге задержаны красноярцы 29 и 45 лет. В их отношении заведено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».