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НовостиОбщество14 февраля 2023 4:18

В Красноярском крае на должность бизнес-омбудсмена претендует Ольга Загитова

Ее кандидатуру рассмотрят на ближайшей сессии краевого парламента
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае на должность бизнес-омбудсмена претендует Ольга Загитова. Фото: mediation-rspp.ru

В Красноярском крае на должность бизнес-омбудсмена претендует Ольга Загитова. Фото: mediation-rspp.ru

В Красноярском крае появится новый бизнес-омбудсмен, им может стать Ольга Загитова. Кандидатуру на рассмотрение предложил глава региона Александр Усс.

Ольге Загитовой 46 лет, по образованию – юрист. Сейчас женщина руководит отделом медиации в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кандидатуру Загитовой поддержал не только губернатора, но и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Вопрос о назначении будет решаться на ближайшей сессии Заксобрания Красноярского края.