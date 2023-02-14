В Красноярском крае на должность бизнес-омбудсмена претендует Ольга Загитова. Фото: mediation-rspp.ru

В Красноярском крае появится новый бизнес-омбудсмен, им может стать Ольга Загитова. Кандидатуру на рассмотрение предложил глава региона Александр Усс.

Ольге Загитовой 46 лет, по образованию – юрист. Сейчас женщина руководит отделом медиации в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кандидатуру Загитовой поддержал не только губернатора, но и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Вопрос о назначении будет решаться на ближайшей сессии Заксобрания Красноярского края.