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НовостиОбщество14 февраля 2023 4:00

В школах Красноярского края из-за ОРВИ на дистант перешел 91 класс

Эпидемическая ситуация остается серьезной
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В школах Красноярского края из-за ОРВИ на дистант перешел 91 класс

В школах Красноярского края из-за ОРВИ на дистант перешел 91 класс

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае школьные классы продолжают уходить на дистант из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В целом ситуация с коронавирусом и ОРВИ остается напряженной. Уровень заболеваемости за неделю не изменился. Среди гриппозных вирусом циркулирует только грипп В.

Что касается школ, то на дистанционный формат переведены ученики 91 класса в 27 школах Красноярского края. Кроме того, в детских садах региона закрыты 10 групп в 6 учреждениях.