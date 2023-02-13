В Хакасии провели обыски у мужчины, который оскорблял ветеранов в соцсетях

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Хакасии следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма на 48-летнего местного жителя. Мужчина два года сорил оскорблениями и проклятиями в адрес ветеранов и Советского союза. Позже на его высказывания все же обратили внимание следователи.

Как рассказали в СК, возмущение мужчины вызвали действия СССР в годы войны, военные памятники и военные же праздники. В своих постах он оскорблял и унижал ветеранов Великой отечественной войны.

Во время обысков у ветераноненавистника дома нашли нацистскую символику. Теперь ему грозит серьезная уголовная статья за реабилитацию нацизма – а по ней миллионные штрафы или лишение свободы до пяти лет.