В Лесосибирске школьник случайно застрелил приятеля из отцовского ружья

Фото: СК по Красноярскому краю

Жителя Лесосибирска осудили за случайное убийство приятеля его сыном. Мужчина небрежно хранил дома заряженное оружие, из которого мальчик и подстрелил друга. Однако лишать свободы мужчину не стали, ограничившись штрафом.

Само ЧП произошло еще 24 мая. 10-летний мальчик, живший в поселке Стрелка в черте Лесосибирска, позвал в гости одноклассника. Ребенок решил показать приятелю отцовский карабин – мужчина хранил его в сейфе в гараже, однако ключи от сейфа висели на видном месте, а само оружие хранилось заряженным.

Халатность отца обернулась предсказуемой трагедией – его сын решил поиграться с карабином и выстрелил в сторону приятеля. Пуля попала мальчику в живот, а врачи, хоть и доставили его до фельдшерского пункта, спасти не смогли.

Виновным в происшествии признали 48-летнего владельца оружия. Приговором суда ему назначили штраф. Стоит отметить, что небрежное владение оружием, которое повлекло смерть человека, не наказывается сурово – виновнику грозит штраф до 100 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы на год. В крайнем случае, виновника могут арестовать на полгода.