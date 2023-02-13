В Красноярске навсегда запретят парковку у пруда «Серебряниковский» со 2 марта

Фото: администрация

В Красноярске решено навсегда запретить парковку на проезде от улицы Лесной до пруда «Серебряниковский». Как рассказали в администрации, такое нововведение для автолюбителей будет действовать со 2 марта. Оставлять транспорт с этого дня можно будет только в специально отведенных для этого местах.

Жителям предлагается две парковки – одна для маломобильных граждан, вторая для всех желающих. Специализированная стоянка будет находиться рядом с прудом, въезд на нее возможен только через шлагбаум. Вторая парковка на 34 машины будет чуть далее, от нее можно дойти до пруда пешком.

Решение о запрете стоянки и остановки на проезде от улицы Лесной было принято из соображений безопасности горожан.