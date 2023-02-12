Под Красноярском мужчина замерз насмерть на собственной даче. Фото: КГКУ "Спасатель"

Под Красноярском погиб мужчина, замерз насмерть на собственной даче. Информация появилась в сводке краевой службы «Спасатель». В службу поступила заявка от полиции Березовского района: помочь вынести тело замерзшего гражданина с дачного участка в районе СНТ «Свищево-2».

В полицию изначально обратилась супруга, она рассказала, что пропал ее 58-летний муж, на связь не выходит. Произошло это еще 7 февраля. Отрабатывали самые разные версии, куда он мог отправиться. Решили проверить и дачу, хотя изначально были мысли, зачем он туда поедет, дом не отапливается. Но именно там 11 февраля и обнаружили пропавшего. Как и почему он там оказался, пока неизвестно. Предварительно следов насилия на теле нет. Тем не менее, проводится проверка, причину смерти установит экспертиза.