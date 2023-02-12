В Железногорске посетитель бара украл женское пальто. Стоп-кадр видео

В Железногорске посетитель бара украл женское пальто. Зачем? На этот вопрос он давал ответы дознавателю полиции – на молодого человека завели уголовное дело. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск» подробности.

Это случилось в конце ноября. 22-двухлетний житель Томска отмечал свой день рождения и пришел в развлекательное заведение потанцевать. Все вроде было хорошо, но на выходе он заметил в шкафу-купе чужую верхнюю одежду. Это была не шуба норковая или пальто от Версаче. Обычное такое пальто, ценой немногим больше 5 тысяч рублей. Рука сама потянулась за ним. Прихватил и был таков.

Хозяйкой оказалась 45-летняя местная жительница. Заметив пропажу, она прямиком направилась в дежурную часть и написала заявление. Подозреваемого вскоре нашли. Молодой человек уже был судим. В Железногорск он приехал поработать на стройку. Похищенную вещь принес в бытовку, чтобы спрятать. Хотел продать, но испугался, ведь ее могут узнать. Поэтому оставил на работе и уехал к себе в Томск отдохнуть. А когда вернулся, его задержали.