На трассе Красноярск – Элита появится надземный пешеход переход. Фото: КрУДор

На маршруте Красноярск – Элита в Емельяновском районе продолжается реконструкция трассы. Об этом сообщает КрУДор.

Так, в текущем году будет расширена проезжая часть на участке между 0,6 и 3,5 километра. Этот этап будет рассчитан на 2 года. А до конца августа на перекрестке дорог Красноярск – Элита и Минино – Бугачёво возведут надземный пешеходный переход.

Уже в 2024 году уложат асфальт, установят барьеры, разметку и новые знаки. Саму дорогу расширят до 4 дорог. Исчезнут левые повороты и светофоры, их заменят разворотные петли.

В КрУДоре напоминают, что реконструкция дороги проходит в четыре этапа, два из которых уже завершены. Последний этап запланирован на 2024-2025 годы.