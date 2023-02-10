В Красноярске двум работникам ФМБА утвердили обвинение в получении взяток на 3,8 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

10 февраля в Красноярске прокурор утвердил обвинение во взяточничестве двум работникам ФСНКЦ ФМБА России. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

С 2019 по 2022 год заведующая аптекой и начальница техотдела учреждения вместе с третьей сотрудницей ФМБА получали от бизнесмена взятки. Женщины брали вознаграждения бытовой химией, техникой, элитной мебелью, годовым абонементом в фитнес-центр World class, путевками в Крым и Доминикану и подарочными сертификатами в Летуаль. Общая сумма составила 3,8 миллиона рублей.

За такие подарки женщины содействовали в подписании контрактов на поставку медизделий по завышенной стоимости, которую сами же придумывали. На эту разницу работницы заказывали продукцию, которую и оплачивали предприниматели.

Женщин раскрыли сотрудники ФСБ, к которым обратился посредник в передачи взятки. Дело двух обвиняемых скоро отправится в суд, что касается третьей фигурантки – ее дело еще находится в производстве следствия.