В Березовском районе депутат не указал 11 земельных участков в собственности

В Березовском районе депутат не указал 11 земельных участках в собственности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе депутат Александр Велькер не указал в собственности 11 земельных участков и лишился полномочий. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Уже бывший народных избранник предоставил недостоверные сведения о своем имуществе. В частности, Велькер не посчитал нужным указывать о владении в собственности 11 земельных участков общей площадью более 194 тысяч квадратных метров. Он владел землей в Красноярске и в Березовском районе.

Прокурор внес представление в Березовский Совет депутатов. В итоге 10 февраля большинством голосов Велькер был лишен депутатского мандата.