В Красноярске на ремонт 13 проездов потратят 10 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Центральном районе Красноярска отремонтируют 13 проездов. На работы выделено 10 миллионов рублей, сообщает администрация города.

Все проезды находятся в историческом центре: на улицах Горького, Дзержинского, Дубровинского, Каратанова, Карла Маркса, Кирова, Красной Армии, Ленина и проспекте Мира. При этом количество адресов может измениться – цифра будет зависеть от итогов торгов. Определить подрядчика должны в марте.

Проезды, которые отремонтируют, выбирали, исходя из комплексного подхода. Например, проезд между домами №20 и 22 по Красной Армии решили привести в порядок после благоустройства самой улицы в 2022 году.