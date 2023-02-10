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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 4:16

В норильском ТРЦ «Арена» произошла массовая потасовка

Полицейские выясняют обстоятельства
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В норильском ТРЦ «Арена» произошла массовая потасовка

В норильском ТРЦ «Арена» произошла массовая потасовка

Фото: Мария ЛЕНЦ

9 февраля в ТРЦ «Арена» в Норильске произошла массовая потасовка. В МВД по Красноярскому краю сообщают, что обстоятельства инцидента выясняются.

Конфликт возник на втором этаже торгово-развлекательного центра. Изначально подрались три человека, вокруг них сошлась толпа, как итог – потасовка. На место приехали полицейские и Росгвардия, но к этому момент острая стадия конфликта прошла.

Однако на этих троих участников драки были заведены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.