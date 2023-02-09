В Красноярске участники СВО получат бесплатную юридическую помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае участники специальной военной операции, а также члены их семей получили право на бесплатную помощь юриста. Соответствующие поправки внесены депутатами Заксобрания на проходящей сегодня, 9 февраля сессии.

Речь идет не только о тех, кто был мобилизован в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Также о контрактниках и добровольцах, которые отправились в зону СВО из Красноярского края. На эту помощь – получить консультацию юриста – могут рассчитывать и их ближайшие родственники.

Как пояснили в Заксобрании края, сам закон о бесплатной юрпомощи появился 10 лет назад. По мере необходимости список получателей льготы расширился. Так, в минувшем году туда добавились беженцы из Луганской и Донецкой народных республик.