Красноярское метро признали объектом регионального значения Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское метро перестанет быть исключительно городским. Только что на сессии Законодательного Собрания края депутаты поддержали законопроект правительства края «О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе. Обоснование: будущая линия общественного транспорта пересечет границы города и соединит с ним населенные пункты Емельяновского района

В документе, помимо того, что закрепляется соответствующий статус, прописаны и этапы строительства. Сейчас идет поэтапная разработка проектно-сметной документации, которая продлится до 2024 года. Как пояснил спикер краевого парламента Алексей Додатко, практику по приданию такого статуса край уже использовал при подготовке объектов Универсиады-2019.

20 февраля вопрос о метро и развитии всего легкорельсового транспорта будет комплексно рассмотрен на расширенном заседании профильного комитета регионального парламента.