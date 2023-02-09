Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 5:25

Красноярское метро признали объектом регионального значения

Депутаты поддержали инициативу краевого правительства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярское метро признали объектом регионального значения

Красноярское метро признали объектом регионального значения

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское метро перестанет быть исключительно городским. Только что на сессии Законодательного Собрания края депутаты поддержали законопроект правительства края «О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе. Обоснование: будущая линия общественного транспорта пересечет границы города и соединит с ним населенные пункты Емельяновского района

В документе, помимо того, что закрепляется соответствующий статус, прописаны и этапы строительства. Сейчас идет поэтапная разработка проектно-сметной документации, которая продлится до 2024 года. Как пояснил спикер краевого парламента Алексей Додатко, практику по приданию такого статуса край уже использовал при подготовке объектов Универсиады-2019.

20 февраля вопрос о метро и развитии всего легкорельсового транспорта будет комплексно рассмотрен на расширенном заседании профильного комитета регионального парламента.