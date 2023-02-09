В День российской науки заместитель губернатора Красноярского края рассказал о получении ученой степени

Фото: телеграм-канал Сергей Еремина

Заместитель губернатора Красноярского края Сергей Еремин в День российской науки, 8 февраля, в социальных сетях рассказал о получении ученой степени и выложил фотографии диплома кандидата технических наук.

- Помню до сих пор те эмоции, которые испытал при получении долгожданной открытки со штампом с номером приказа ВАК России о присуждении ученой степени, - рассказал экс-мэр краевой столицы.

Сергей Еремин отметил, что в его семье 2 доктора наук и 3 кандидата наук.

- Был бы счастлив, если бы эту эстафету приняли мои дети, - написал заместитель губернатора региона.

Депутат поздравил всех ученых страны и пожелал им талантливых учеников и творческих успехов.