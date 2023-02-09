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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 3:07

До 10 лет тюрьмы грозит курьеру-мошеннику из Красноярска

Он забрал у пенсионеров больше 2,6 миллионов рублей
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске передали в суд дело курьера-мошенника, который меньше чем за месяц получил от обманутых горожан более 2,6 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

С 17 мая по 10 июня 2022 года мужчина помогал похищать деньги у жителей краевой столицы. Действовали мошенники по схеме «Ваш родственник попал в беду». Сначала один из участников группы звонил пожилому человеку, представлялся полицейским и рассказывал историю о том, что его родственник попал в аварию, в которой погиб человек. Чтобы спасти близкого человека, гражданам предлагалось передать курьеру деньги.

Аферистам поверило семь человек.

Поймать удалось пока что лишь курьера – дело передано в суд. В отношении других участников группы уголовное дело находится в производстве следствия.