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НовостиОбщество9 февраля 2023 2:45

В Красноярском крае в Тасеево выпекали хлеб в грязном помещении

Роспотребнадзор оштрафовал владельца пекарни
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае в Тасеево выпекали хлеб в условиях полной антисанитарии. Фото: Роспотребнадзор

В Красноярском крае в Тасеево выпекали хлеб в условиях полной антисанитарии. Фото: Роспотребнадзор

В селе Тасеево выпекали хлеб для населения в условиях полной антисанитарии, о чем рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, когда нагрянули туда с проверкой. И не только рассказали, но и показали. Визуально: закопченные стены и потолки, местами с них слоями отстает краска. Когда в последний раз там проводился ремонт, неизвестно. Столы, предназначенные для выбоя хлеба, деформированы. Не оборудованы вытяжные зонты над мукосеем, тестомесами, жарочными шкафами. Не проводился лабораторный контроль выпускаемой продукции.

Сами работники пекарни не проходили обследование на кишечную группу инфекций и на патогенный стафилококк. Проверяющие не увидели раковины для мытья рук, полотенца, мыло и дезинфекторы.

За выпечку небезопасной продукции в антисанитарных условиях предпринимателю назначен штраф 30 тысяч. Пока не устранит, работать не сможет.